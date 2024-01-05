الاثنين.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين 8 يناير الجاري، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

طرح 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 40 مليارًا في 9- 4- 2024، واستحقاق طرح الـ20 مليار جنيه في 8- 10 -2024.

طرح 65 مليارًا أمس الخميس

كان البنك المركزي المصري قد طرح أمس الخميس 4 يناير 2024، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 357 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 9- 7- 2024، واستحقاق الطرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه في 31- 12 -2024.

مسئولو الطرح

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.