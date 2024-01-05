الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاثنين.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 60 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين 8 يناير الجاري، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

طرح 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 40 مليارًا في 9- 4- 2024، واستحقاق طرح الـ20 مليار جنيه في 8- 10 -2024.

طرح 65 مليارًا أمس الخميس 

كان البنك المركزي المصري قد طرح أمس الخميس 4 يناير 2024، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 357 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 9- 7- 2024، واستحقاق الطرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه في 31- 12 -2024.

مسئولو الطرح 

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

البنك المركزي المصري الاثنين 8 يناير 2024 أذون خزانة 60 مليار جنيه وزارة المالية مسئولو الطرح

مواد متعلقة

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات فى أمم إفريقيا

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

ضبط عصابة سرقة ماكينات الرى فى مركز فاقوس بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار