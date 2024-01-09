بأوزانها المختلفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر 2024

أسعار السبائك الذهب اليوم تشهد اهتمامًا متزايدًا في الأيام الأخيرة، حيث يبحث الكثيرون من الأشخاص عبر محركات البحث العالمية لمتابعة التحديثات اليومية، ويتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة أحدث أسعار السبائك الذهب اليوم سواء للاستثمار أو لغرض الادخار في هذا المعدن الثمين في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار السبائك الذهب اليوم

وترتبط أسعار السبائك الذهب بعيار 24 حيث يتم صنعها منه لذا فهي تتغير بحسب تحديث سعره وشهد سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له اليوم حوالي 3680 جنيهًا للجرام مايعني أن هذا السعر هو سعر السبيكة بوزن 1 جرام مع مراعاة أن هذا السعر لا يتضمن الضرائب والمصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

وتصل سعر السبائك بوزن 2.5 جرام يبلغ حوالي 9.200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سعر السبائك بوزن 5 جرامات يتراوح حوالي 18.400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

وتسجل سعر السبائك بوزن 10 جرامات يبلغ تقريبًا 36.800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

وسجل سعر السبائك بوزن 20 جرام حوالي 73،600 جنيه.

سعر الأونصة بوزن 31.1 جرام

أما سعر الأونصة من السبائك الذهبية يكون حوالي 114،408 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

ويُقدر سعر سبيكة الذهب بوزن 50 جرام بحوالي 184،000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

بينما تقدر سعر سبيكة الذهب بوزن 100 جرام بحوالي 368،000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب نصف كيلو

أما سعر سبيكة الذهب بوزن 500 جرام بحوالي 1،840،000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن الكيلو جرام

وسعر سبيكة الذهب بوزن 1000 جرام بحوالي 3.680.000 جنيه.

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ويتطلع الكثير إلى معرفة التكلفة الفعلية لأسعار السبائك الذهب اليوم للاقتناء علما بأن السعر يتأثر بعدة عوامل أبرزها الظروف الاقتصادية العامة والسعر العالمي والعرض والطلب وكذلك بعض الأحداث مثل الحروب، والتوترات السياسية، والأزمات الاقتصادية حيث يزداد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.