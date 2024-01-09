الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

بأوزانها المختلفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر 2024

الذهب
الذهب

أسعار السبائك الذهب اليوم تشهد اهتمامًا متزايدًا في الأيام الأخيرة، حيث يبحث الكثيرون من الأشخاص عبر محركات البحث العالمية لمتابعة التحديثات اليومية، ويتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة أحدث أسعار السبائك الذهب اليوم سواء للاستثمار أو لغرض الادخار في هذا المعدن الثمين في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار السبائك الذهب اليوم

وترتبط أسعار السبائك الذهب بعيار 24 حيث يتم صنعها منه لذا فهي تتغير بحسب تحديث سعره وشهد سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له اليوم حوالي 3680 جنيهًا للجرام مايعني أن هذا السعر هو سعر السبيكة بوزن 1 جرام مع مراعاة أن هذا السعر لا يتضمن الضرائب والمصنعية.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

وتصل سعر السبائك بوزن 2.5 جرام يبلغ حوالي 9.200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

سعر السبائك بوزن 5 جرامات يتراوح حوالي 18.400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

وتسجل سعر السبائك بوزن 10 جرامات يبلغ تقريبًا 36.800 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

سعر سبيكة الذهب 50 جراما في مصر اليوم والجنيه الذهب

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

وسجل سعر السبائك بوزن 20 جرام حوالي 73،600 جنيه.

سعر الأونصة بوزن 31.1 جرام

أما سعر الأونصة من السبائك الذهبية يكون حوالي 114،408 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

ويُقدر سعر سبيكة الذهب بوزن 50 جرام بحوالي 184،000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

بينما تقدر سعر سبيكة الذهب بوزن 100 جرام بحوالي 368،000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب نصف كيلو

أما سعر سبيكة الذهب بوزن 500 جرام بحوالي 1،840،000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن الكيلو جرام

وسعر سبيكة الذهب بوزن 1000 جرام بحوالي 3.680.000 جنيه.

اقرأ أيضا: ماهي العوامل المؤثرة في سعر الذهب لعام 2024

ويتطلع الكثير إلى معرفة التكلفة الفعلية لأسعار السبائك الذهب اليوم للاقتناء علما بأن السعر يتأثر بعدة عوامل أبرزها الظروف الاقتصادية العامة والسعر العالمي والعرض والطلب وكذلك بعض الأحداث مثل الحروب، والتوترات السياسية، والأزمات الاقتصادية حيث يزداد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين.

أسعار السبائك الذهب اليوم أسعار السبائك السبائك الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الذهب عيار 24

مواد متعلقة

ماهي العوامل المؤثرة في سعر الذهب لعام 2024

تحديث لحظي.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3265 جنيهًا

الأكثر قراءة

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الحكومة ترد على شائعة توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

عاجل.. "التموين" تشترى 420 ألف طن قمح أوكرانى وروسى

موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

موقف الشناوى من المشاركة مع الفراعنة أمام موزمبيق

"مبخافش غير من ربنا".. أحمد موسى يعلق على التعاون مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا