سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم 22 ديسمبر 2023.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

كانت أسعار سبائك الذهب سجلت اليوم الجمعة، ارتفاعا غير مسبوق بعد قرار البنك المركزى ليلة أمس بتثبيت سعر الفائدة، وسجلت سبيكة الذهب الـ 50 جرام سعر 173700جنيه بدون حساب قيمة الدمغة والمصنعية .

أسعار سبائك الذهب اليوم 22 ديسمبر 2023

وأرتفاع سعر سبيكة الذهب 50 جرام لم يقف عندها بل على نفس المنوال سجلت جميع السبائك أرتفاعا غير مسبوق فى السعر كذلك كان الحال بالنسبة للذهب مع أختلاف نوع عياره ..وقد جاءت اسعهار سبائك الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 كالتالى :

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام : 3429 جنيه

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 8685 جنيه

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17370 جنيهات

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 34740 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 69480 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 347400 جنيه

أسعار سبائك الذهب التى تحدثنا عنها فى السطور السابقة هى عباره عن سعر السبيكة بدون قيمة المصنعية بينما تصل قيمة المصنعية التالي وتختلف باختلاف حجم السبيكة حيث كانت :

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام: 67 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام: 66 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات: 60 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات: 60 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما: 56 جنيهًا

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام: 56 جنيه.