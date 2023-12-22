الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في آخر تحديث له.. سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الذهب.

ويواصل الذهب في الارتفاع لذلك يكثر البحث عن تفاصيل أسعار الذهب اليوم فى مصر كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب اليوم في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم  22- 12- 2023 في مصر بالجنيه المصري.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

 

سعر الذهب اليوم فى مصر (شراء)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3428 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3000 جنيه.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2571 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2000 جنيه.

 

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3400 جنيه.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2975 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2550 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1983 جنيهًا.

 

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية يختلف في محلات الصاغة المصرية من محافظة إلى أخرى ومن محل إلى آخر حسب كل تاجر، بنسبة تتراوح بين 5 و10% من قيمة مشغولات الصاغة المباعة.

 

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم: 3428 جنيهًا للبيع، مقابل 3400 جنيه للشراء
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم: 3000 جنيه للبيع، مقابل 2975 جنيهًا للشراء
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم: 2571 جنيهًا للبيع، مقابل 2550 جنيهًا للشراء
سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم: 2000 جنيه للبيع، مقابل 1983 جنيهًا للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 24000 جنيه للبيع، مقابل 23800 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الذهب اليوم بالدولار.. 1 جرام سبائك الذهب (80.67 دولارًا)

سعر الذهب اليوم بالدولار .. 5 جرام سبائك ذهب (348.98 دولارًا)

سعر الذهب اليوم بالدولار.. 10 جرام سبائك ذهب (690.25 دولارًا)

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر

  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 428055 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 115225 جنيه.
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام : 185030 جنيه.
  • سبيكة بى تى سي 100جرام : 369685 جنيه.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 37275 جنيه.
  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 26025 جنيه.
  • جنية اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 25990 جنيه.
  • جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن" : 25990 جنيه.
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