سعر الذهب اليوم 22- 12- 2023 فى مصر بالجنيه المصرى

استقر سعر الذهب اليوم عند الارتفاعات القياسية التي سجلتها منذ أول أمس الأربعاء حيث وصل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 إلى 3000 جنيه وهو أكبر سعر سجله في تاريخه، كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب اليوم في مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم 22- 12- 2023 في مصر بالجنيه المصري.

سعر الذهب في مصر عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 - أكثرة أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 3000 جنيه للشراء، و2975 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 بدون ثمن المصنعية 2571.5 للبيع، و2550 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: بيع 3،383 جنيه، شراء 3،406 جنيه.

سعر الذهب عيار 22: بيع 3،101 جنيه،شراء 3،122 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: بيع 1،973 جنيه،شراء 1،987 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،691 جنيه،شراء 1،703 جنيه.

الاونصة: بيع 105،207 جنيه،شراء 105،918 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 23،680 جنيه،شراء 23،840 جنيه.

الكيلو الذهب:بيع 3،382،857 جنيه،شراء 3،405،714 جنيه.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC سبيكه TT BAR وزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 428055 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 115225 جنيه

سبيكة بى تى سي 50 جرام : 185030 جنيه

سبيكة بى تى سي 100جرام : 369685 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 37275 جنيه

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 26025 جنيه

جنية اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 25990 جنيه

جنية اسلامى من بى تى سى "الرحمن" : 25990 جنيه