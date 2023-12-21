بقيمة 240 جنيه.. ارتفاع كبير في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر

سعر الجنيه الذهب وسعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 من الموضوعات التى تتزايد معدلات البحث عنها من خلال مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

شهدت أسعار الذهب فى الأيام القليلة الماضية أرتفاعا غير مسبوق حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى قيمة له فى تاريخ مصر وهو 300 جنيه للجرام .

ومع تثبيت قيمة الفائدة داخل البنك الفيدرالى الأمريكى وكذلك داخل البنك المركزى المصرى إلا ان سعر الذهب سهد أرتفاع سواء داخل مصر أو سعر الأونصة بالدولار عالميا .

وسجلت سبيكة الذهب 50 جرام قيمة 164814 جنيه وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 328979 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 66381 جنيه وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 33418 جنيه،و سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سجلت سعر 16904 جنيه،و سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجلت 8533 جنيه، و سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3575 جنيه دون مصنعية

وتأثرت أسعار الذهب فى مصر بالحرب الروسية الأوكرانية التى شجعت على الأستثمار فى الذهب مما أدرى إلى زيادة الطلب عليه وبالتالى رفع قيمته فى الأسواق سواء العالمية أو المحلية داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر أمس الاربعاء 20 ديسمبر 2023 سعر 23720 جنيه ، بينما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم داخل محلات الصاغة المصرية قفزة واضحة عن سعر أمس ليسجل اليوم 21 ديسمبر 2023 سعر 23960 جنيهً بزيادة 240 جنيه عن سعر أمس .

أسباب أرتفاع سعر الذهب

أكدت العديد من الأخبار المهتمة برصد أسعار الذهب إلى أن أرتفاع السعر يعود لعدة أسباب أهمها العرض والطلب حيث هناك علاقة طردية بين زيادة السعر وبين زيادة الطلب على الذهب حيث زاد الطلب مع الحرب الروسية الأوكرانية لكونه ملاذا آمنا للأستثمار .