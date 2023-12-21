الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب مع ترقب اجتماع «البنك المركزي» اليوم الخميس

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية.

وأفادت التقارير الخاصة بالذهب، أن أسعار الذهب تأثرت بـ الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وترقب الأسواق لبيانات اقتصادية للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر في الأسواق .

أسعار الذهب اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بالأسواق المحلية، مقارنة بارتفاع الأسعار أمس.

وأضاف “نجيب” في تصريحات له، أنه بختام تعاملات أمس سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3000 جنيه.

ولفت عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن أسعار الأوقية ارتفعت بقيمة دولارين لتصل إلى 2034 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر 


وأشار إلي أن سعر جرام الذهب سجل عيار 24 سجل 3429 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2572 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب 

وأكد أن هناك استقرار في أسعار باقي الأعيرة حيث سجل  جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 24000 جنيه وفق تصريحات شعبة الذهب.
 

أسعار الذهب سجلت أمس ارتفاع 

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 50 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا.

واختتمت التعاملات  أمس عند مستوى 3000 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 8 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2032 دولارًا.

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