مع بدء التعاملات الصباحية يزداد التساؤل من الشباب عن سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب بمصر اليوم عقب ارتفاع قياسي في أسعار المعدن عالميا، ومع الترقب لأسعار الفائدة في مصر وترقب قرارات البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار اليوم وذلك قبل اجتماع البنك المركزي.

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر

وتستعرض “الدستور” سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 21-12-2023

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3417 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21-12-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2990 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 21-12-2023

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2563 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 21-12-2023

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 23920 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار عالميا

وبلغ سعر الأونصة عالميا 2034 دولارًا.

وبحسب تحليلات فنية، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بالدولار ليسجل سعر تاريخي جديد وذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي واحتفاظ الأونصة العالمية بمكاسبها والاستقرار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

أسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنك المركزي المصري.

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي للشراء 30.83، وللبيع 30.93.

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95.