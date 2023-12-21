سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب في مصر أصبح هو الموضوع الأكثر بحثًا واهتمامًا لارتفاعه ارتفاعات جنونية خلال الأيام الماضية جعلت عيار ٢١ يتخطى ٢٩٠٠ جنيه ويقارب على الوصول إلى ٣٠٠٠ جنيه.

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في مصر.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،394 جنيه وللشراء 3،417 جنيه

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،111 جنيه وللشراء 3،132 جنيه

سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،970 جنيه وللشراء 2،990 جنيه

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،546 جنيه وللشراء 2،563جنيه



سعر الذهب اليوم

سعر ذهب عيار 14 للبيع 1،980 جنيه وللشراء 1،993 جنيه

سعر ذهب عيار 12 للبيع 1،697 جنيه وللشراء 1،709 جنيهى

سعر الاونصة البيع 105،562 جنيه وللشراء 106،273 جنيه

سعر الجنيه الذهب البيع 23،760 جنيه وللشراء 23،920 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،394،286 جنيه وللشراء 3،417،143 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعي الذهب من صائغ لأخر ومن عيار لأخر فعيار ١٨ الأكثر مصنعية اما عيار ٢١ أقل منه في حساب المصنعية.

وتوجد بعض المحافظات التي تحسب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦%.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أوقية الذهب 2018.4 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب 64.6 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 79.88 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 345.05 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 682.40 دولار أمريكي

سعر الذهب btc اليوم في مصر

بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 115225 جنيه

بلغ سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 26025 جنيه