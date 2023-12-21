الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر أصبح هو الموضوع الأكثر بحثًا واهتمامًا لارتفاعه ارتفاعات جنونية خلال الأيام الماضية جعلت عيار ٢١ يتخطى ٢٩٠٠ جنيه ويقارب على الوصول إلى ٣٠٠٠ جنيه.

 

نرصد في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 21  ديسمبر 2023 في مصر.

 

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،394 جنيه وللشراء 3،417 جنيه 
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،111 جنيه وللشراء 3،132 جنيه 
سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،970  جنيه وللشراء 2،990 جنيه 
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،546  جنيه وللشراء 2،563جنيه


سعر الذهب اليوم

سعر ذهب عيار 14 للبيع 1،980 جنيه  وللشراء 1،993 جنيه 
سعر ذهب عيار 12 للبيع 1،697  جنيه وللشراء 1،709 جنيهى
سعر الاونصة البيع 105،562 جنيه  وللشراء 106،273 جنيه 
سعر الجنيه الذهب البيع 23،760  جنيه وللشراء 23،920 جنيه 
سعر الكيلو للبيع 3،394،286 جنيه وللشراء 3،417،143 جنيه

آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية والدولار بعد ارتفاع عيار 21

في آخر تحديث.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سعر الذهب بالمصنعية 

 

تختلف مصنعي الذهب من صائغ  لأخر ومن عيار لأخر فعيار ١٨ الأكثر مصنعية اما عيار ٢١ أقل منه في حساب المصنعية.

 

وتوجد بعض المحافظات التي تحسب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦%.

 

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أوقية الذهب 2018.4 دولار أمريكي
سعر جرام الذهب 64.6 دولار أمريكي
بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 79.88 دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 345.05 دولار أمريكي 
بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 682.40 دولار أمريكي

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر

بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي 115225 جنيه

بلغ سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 26025 جنيه

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سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

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سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري وتوقعات الأسعار

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