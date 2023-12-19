آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية والدولار بعد ارتفاع عيار 21

آخر تحديث بشأن سعر الذهب في مصر اليوم من نتائج البحث الرائجة اليوم خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد إرتفاع سعر الذهب في مصر اليوم لمستويات غير مسبوقة حيث كسر سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا حاجز 2900 جنيه للجرام ليواصل ارتفاعاته ويكاد يلامس الـ 3000 جنيه وبسبب تحرك السعر بشكل مستمر يبحث الكثير عبر محركات البحث عن أخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم.

سعر الذهب في مصر

يقول أحمد طه أحد تجار الذهب أن مؤشرات سعر الذهب تواصل في الارتفاع منذ أكثر من شهرين بوتيرة أسرع من ما سبق حيث ارتفع سعر الذهب نحو أكثر من 600 جنيه في أقل من 90 يومًا وكان يشهد انخفاضات ضئيله خلال التعاملات الصباحية والمسائية في بعض الايام لكن يفتتح اليوم سعر الذهب في مصر للعيار 21 بسعر غير مسبوق ويواصل الصعود في كل لحظة ليتجاوز حاجز الـ 2950 جنيه للعيار 21 في ساعات فقط.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في آخر تحديث له 2533 جنيه للجرام بدون أضافه سعر المصنعية وتضاف سعر المصنعية للمشغولات من عيار 18 بحسب القطعة الذهبية والشركة المصنعة لها كما أنها تختلف من محل صاغة وآخر ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر لتاجر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في اخر تحديث له 2955 جنيها للجرام بدون احتساب سعر المصنعية حيث افتتح سعر عيار 21 اليوم عند 2900 وبدأ في الصعود تدريجيا حتى وصل إلى السعر الحالي، أي بتسجيل ارتفاع 55 جنيهًا للجرام في أقل من يوم ويأتي فرق البيع والشراء لعيار 21 اليوم نحو 20 جنيه، ويتم احتساب سعر المصنعية لهذا النوع من العيارات بحسب أن كان مشغولات أم كان عملات ذهبية فالمشغولات الذهبية يضاف اليها السعر بحسب القطعة وتختلف من قطعة لأخرى أما أسعار العملات الذهبية فتكون عادة سعر المصنعية على الجرام محدد.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويصل سعر جرام الذهب عيار 24 هو الاخر إلى رقم غير مسبوق حيث يكسر حاجز 3300 جنيه ويقترب من حاجز الـ 3400 جنيه ففي أخر تحديث له اليوم سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3377 جنيه للجرام ويهتم بهذا النوع من العيارات من يستثمرون ويدخرون أموالهم في الذهب حيث يتوفر منه السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تتناسب مع رغبة الزبائن وما يتوفر لديهم من المال يريدون استثمارها أو ادخارها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وسجل سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية نحو 2043 دولار للأونصة.