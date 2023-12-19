الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

يسعى الشباب المقبلين على الزواج ومع اقتراب موعد المناسبات السعيدة معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في مصر للبيع والشراء، حيث استقر سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم بداخل محلات الصاغة المصرية، لكي يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمستوى 2880 جنيهًا للبيع، ومبلغ 2870 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في مصر للبيع والشراء

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3291.5 جنيه للبيع، و3280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 3017.25 جنيه للبيع، و3006.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر عيار 21

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر إلى قيمة 2880 جنيهًا للبيع، و2870 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وجاء سعر الذهب عيار 18، مسجلًا نحو 2468.5 جنيه للبيع، و2460 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر عيار 14

وعن سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 1920 جنيها للبيع، و1913.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

حقق سعر الذهب عيار 12 في بداية تعاملات اليوم نحو 1645.75 جنيه للبيع، و1640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة نحو 1234.25 جنيه للبيع، و1230 جنيها للشراء.

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بيع وشراء.. أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر نحو 23040 جنيها للبيع و22960 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وأصبح سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الثلاثاء بقيمة 2023 دولارًا للبيع، و2021 دولارًا للشراء.

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