الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بيع وشراء.. أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ارتفعت معدلات البحث حول أسعار الذهب اليوم في مصر، على منصات البحث المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الأخيرة من نهاية تعاملات اليوم الإثنين بجميع محافظات الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

وجاء أسعار الذهب في مصر ضمن قائمة الموضوعات المتصدّرة على موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة "جوجل"، حيثُ يرغب الكثيرن معرفة أخر أسعار اليوم وأسعار الجنيهات الذهبية محليًا وعالميًا.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن أسعار الذهب اليوم في مصر. تستعرض "الدستور" تفاصيل معاملات اليوم، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي تقدّمها "الدستور" لقرائها على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

بعد تخطيه 3000 جنيه.. هل يرتفع سعر الذهب أم ينخفض؟

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، استقرارا خلال فترة منتصف التعاملات بسوق الصاغة والمجوهرات في مصر لليوم الثاني على التوالي.

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر للبيع

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بيع إلى المستهلك على النحو التالي:

  • عيار 24: 3291 جنيها.
  • عيار 21:  2880 جنيهًا.
  • عيار 18: 2468 جنيها.
  • عيار 14: 1920 جنيها .

 

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر للشراء

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر شراء من المستهلك على النحو التالي : 

  • عيار 24: 3280 جنيها.
  • عيار 21:  2870 جنيهًا.
  • عيار 18: 2460 جنيها.
  • عيار 14: 1913 جنيها .

 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في مصر بيع للمستهلك حوالي 23040 جنيها، وبلغ سعره عند الشراء من المستهلك حوالي 22960 جنيها،  وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية و الضريبة والدمغة.

 

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2023 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 3.5 دولار بنسبة 0.19% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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