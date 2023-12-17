بعد تخطيه 3000 جنيه.. هل يرتفع سعر الذهب أم ينخفض؟

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توقعاته لسعر الذهب الفترة المقبلة بعد تخطيه الـ3 آلاف جنيه لجرام الذهب عيار 24.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة على الدولار أثر بإيجابية على الذهب، كما أن إعلان السياسة المتبعة أن رفع سعر الفائدة وصلت لأعلى نقطة، وسينخفض الوقت المقبل أثر بالإيجاب على سعر الذهب.

وأضاف: "نتوقع زيادة ارتفاع أسعار الذهب، الفترة المقبلة، حيث إن العلاقة عكسية بين سعر الفائدة على الدولار، وبين سعر الذهب، عندما ترتفع سعر الفائدة يكون هناك إقبال عليه كوعاء استثماري يؤدي لحركات بيعية للذهب، وعندما تقل الفائدة على الدولار يتجه المستثمرون لشراء الذهب، فيرتفع سعره".

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