سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر في منتصف التعاملات اليوم ارتفاعا جديد حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري عيار 21 نحو 2970 جنيه، وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب رئيس شعبة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة بالغرف التجارية ان هناك اقبال كبير من المواطنين والمستثمرين علي الاستثمار في الذهب كملاذ أمن ضد المخاطر وعدم استقرار العملة والموجه التضخمية.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وأشار ميلاد في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان سعر الذهب في مصر اصبح جزء من مدخرات المصريين واتجه كثير من المواطنين الي تحويل امواله الي معدن نفيس بهدف الحفاظ عليها مشيرًا إلى أن هناك اقبال كبير علي شراء السباك الذهبية والجنيهات.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

جاءت اسعار الذهب كالاتي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2970 جنيها.

سجل سعر عيار 18 نحو 2546 جنيها.

سجل سعر عيار 14 نحو 1947 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 23760 جنيها.

سعر الذهب في مصر

في نفس السياق، قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة، ان سعر الذهب في مصر تأثر بالاحداث العالمية وعلي راسها التوترات القائمة في منطقة الشرق الاوسط بعد الحرب علي غزة وما تبعه من احداث وتوترات جيوسياسية في منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب من ناحية اليمن وقيام الحوثيون بتوقيف السفن التجارية مما اثر علي التجارة العالمية وادي الي ارتفاع تكاليف الشحن والتامين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ “ الدستور” ان اي توترات وحروب تؤدي الي هروب المستثمرين الي الملاذ الامن “ الذهب” للتحوط والحفاظ علي الاموال في ظل عدم استقرار سعر الدولار عالميا مشيرا الي ان الذهب لامس 3000 جنيه موضحا ان هناك مخاوف كبيرة من تصعيد التوترات ونشوب حرب في المنطقة بسبب تجاوزات دولة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.6 دولار عند 2052.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.8 دولار خلال التداولات.

سعر الذهب اليوم بالدولار

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2056 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.13% لتصل إلى 2043 دولار للأوقية.