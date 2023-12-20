الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر في منتصف التعاملات اليوم ارتفاعا جديد حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري عيار 21 نحو 2970 جنيه، وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب  رئيس شعبة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة بالغرف التجارية ان هناك اقبال كبير من المواطنين والمستثمرين علي الاستثمار في الذهب  كملاذ أمن ضد المخاطر وعدم استقرار العملة والموجه التضخمية.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وأشار ميلاد  في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان سعر الذهب في مصر اصبح جزء من مدخرات المصريين واتجه كثير من المواطنين الي تحويل امواله الي معدن نفيس بهدف الحفاظ عليها مشيرًا إلى أن هناك اقبال كبير علي شراء السباك الذهبية والجنيهات.

 سعر الذهب في مصر بالمصنعية 

جاءت اسعار الذهب  كالاتي 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2970 جنيها.

سجل سعر عيار 18 نحو 2546 جنيها.

سجل سعر عيار 14 نحو 1947 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 23760 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري وتوقعات الأسعار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

آخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم بالمصنعية والدولار بعد ارتفاع عيار 21

في آخر تحديث.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سعر الذهب في مصر 

في نفس السياق، قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة، ان سعر الذهب في مصر تأثر بالاحداث العالمية وعلي راسها التوترات القائمة في منطقة الشرق الاوسط بعد الحرب علي غزة وما تبعه من احداث وتوترات جيوسياسية في منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب من ناحية اليمن وقيام الحوثيون بتوقيف السفن التجارية مما اثر  علي التجارة العالمية وادي الي ارتفاع تكاليف الشحن والتامين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ “ الدستور” ان اي توترات وحروب تؤدي الي هروب المستثمرين الي الملاذ الامن “ الذهب” للتحوط والحفاظ علي الاموال في ظل عدم استقرار سعر الدولار عالميا مشيرا الي ان  الذهب لامس 3000 جنيه موضحا ان هناك مخاوف كبيرة من تصعيد التوترات ونشوب حرب في المنطقة بسبب تجاوزات دولة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني 

أسعار الذهب عالميا 

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.6 دولار عند 2052.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.8 دولار خلال التداولات.

سعر الذهب اليوم بالدولار 

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2056 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.13% لتصل إلى 2043 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء الغرف التجارية سعر عيار 21 سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب في مصر سعر الذهب اليوم بالدولار العقود الآجلة للذهب سعر الذهب اليوم سعر الجنية الذهب عيار 21 بكام النهاردة سعر جرام الذهب سعر الذهب btc اليوم الذهب اسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب سعر الذهب كم سعر الذهب النهارده اسعار الذهب اليوم كم اسعار الذهب النهارده الاستثمار في الذهب توقعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اسعار الذهب غدا سعر الذهب بيع وشراء

مواد متعلقة

جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر "اليابان - إفريقيا للإلكترونيات"

جمعية الرخام المصرية تبحث مع "التركية للمعادن والتحجير" سبل زيادة التعاون المشترك

سعر الريال السعودي اليوم 20 ديسمبر 2023 في مصر مقابل الجنيه المصري

الإمارات الأولى عالميًا فى سرعات الجيل الخامس خلال الربع الثالث من 2023

اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة لدعم الخطة الترويجية

للمعتمرين.. اعرف سعر الريال السعودي اليوم التعاملات المسائية

بنك مصر يتبرع بـ100 مليون جنيه لدعم مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟