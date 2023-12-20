سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر للبيع والشراء جاء في مقدمة العناوين البحثية عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يحظى المعدن الأصفر باهتمام المصريين لا سيما مع تذبذب البورصات العالمية وانهيار بعض العملات بسبب التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة جراء الحرب على غزة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر للبيع والشراء

يعرض الدستور للقراء سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر للبيع والشراء وفقا للبورصة العالمية والذي يهم الشباب المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف تكلفة مصنعية الذهب المجوهرات الذهبية في مصر بين مكان وآخر، حيث يتم تحديدها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% من قيمة المجوهرات يتم تحديد هذه النسبة وفقًا لتكاليف الصناعة التي يحددها صاحب المحل وتضاف تلك التكلفة إلى السعر الرسمي للذهب الخام، الذي يختلف أيضًا من جرام إلى آخر على النحو التالي:

- مصنعية جرام الذهب عيار 21 تتراوح بين 50 إلى 70 جنيهًا.

- تكلفة صناعة جرام الذهب عيار 18 تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا.

- تكلفة صناعة الجنيه الذهب تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-12-2023

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم بمبلغ 3342 جنيهًا للبيع و3320 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم بمبلغ 3064 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فكان 2925 جنيهًا للبيع و2905 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2507 جنيهًا للبيع و2490 جنيهًا للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم فكان 1950 جنيهًا للبيع و1936 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 23040 جنيهًا للبيع و23240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار الأربعاء 20 ديسمبر 2023

حقق سعر الذهب عالميا ارتفاعا جديدًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث افتتح تعاملاته عند 2041 دولارا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفض إلى مستوى 2025 دولارا في بداية التداولات.

وتشير التوقعات إلى احتمالية حدوث موجة ارتفاع جديدة في أسعار الذهب مع استحقاق شهادات ذات عائد 25%، مما يعزز الطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

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أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وأن تظل فوق 2،000 دولار في عام 2024، نظرًا لحالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة، ومع التوقعات العالية بزيادة سعر المعدن الأصفر هناك إقبال كبير على شرائه، كونه وعاء إدخاري آمن ويصلح للاستثمار.