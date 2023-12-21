سعر الدولار اليوم الخميس 21 /12 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية اليومية التي ينشرها موقع الدستور بشكل دوري لرصد استقراره أمام الجنيه المصري.





ننشر في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس21 /12 /2023 في البنوك المصرية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.



سعر الدولار في مصر اليوم



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري 8.2202 جنيه للشراء و8.2465 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

33.7313 جنيه للشراء

33.8406 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.0175 جنيه للشراء

39.1528 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6672 جنيه للشراء

35.7961 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.4743 جنيه للشراء

21.5480 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.1638 جنيه للشراء

100.6231 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3973 جنيه للشراء

8.4244 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3199 جنيه للشراء

4.3347 جنيه للبيع