الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 21 /12 /2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية من الخدمات الاقتصادية اليومية التي ينشرها موقع الدستور بشكل دوري لرصد استقراره أمام الجنيه المصري.

 

ننشر في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس21 /12 /2023 في البنوك المصرية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الدولار في مصر اليوم


 سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء  و30.9386 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 
 سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم  

سعر الريال السعودى اليوم في البنك المركزي المصري 8.2202 جنيه للشراء  و8.2465 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19  جنيه للشراء و8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر  8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

 
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21  جنيه للشراء و8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في بورصة المعادن

أسعار العملات الأجنبية اليوم  

يورو
33.7313 جنيه للشراء 
33.8406 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.0175 جنيه للشراء 
39.1528 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.6672 جنيه للشراء 
35.7961 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.4743 جنيه للشراء 
21.5480 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.1638 جنيه للشراء 
100.6231 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3973 جنيه للشراء 
8.4244 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3199 جنيه للشراء 
4.3347 جنيه للبيع

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أسعار الفراخ والبط والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء بختام التعاملات

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سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري بعد وصول عيار 21 لـ3000 جنيه

سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية سعر الدولار في مصر اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اسعار العملات الاجنبية اليوم

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