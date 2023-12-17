سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأحد 2023/12/17 فى البنوك

يعتمد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على عدة عوامل منها العرض والطلب، وحتى الآن يشهد سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا،، حيث ما زال يقف عند 30 جنيهًا وعدة قروش تتحرك للأعلى أو للأسفل وفق العوامل السابقة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الاأحد 17 /12 /2023 في البنوك وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023



سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

30.8414 جنيه للشراء.

30.9386 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصر اليوم



سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

يورو

33.6943 جنيه للشراء.

33.8128 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

39.2303 جنيه للشراء.

39.3662 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

35.5439 جنيه للشراء.

35.6599 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

21.7899 جنيه للشراء.

21.8601 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2204 جنيه للشراء.

8.2472 جنيه للبيع.

دينار كويتى

100.2224 جنيه للشراء.

100.6492 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء.

8.4253 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.3227 جنيه للشراء.

4.3376 جنيه للبيع.