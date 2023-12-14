سعر الدولار اليوم الخميس 2023/12/14 فى البنوك المصرية 

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم من الخدمات الاقتصادية اليومية التي يحرص موقع "االدستور" على نشرها بصورة دورية للمهتمين والمتابعين لسوق العملات.

وننشر في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 14 /12 /2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (cib) 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

33.2656 جنيه للشراء.

33.3827 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.6073 جنيه للشراء.

38.7444 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

35.2071 جنيه للشراء.

35.3341 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

21.1736 جنيه للشراء.

21.2446 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2220 جنيه للشراء.

8.2483 جنيه للبيع.

دينار كويتى

100.0208 جنيه للشراء.

100.3684 جنيه للبيع.

درهم إماراتي

8.3979 جنيه للشراء.

8.4248 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.2968 جنيه للشراء.

4.3107 جنيه للبيع.