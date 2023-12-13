الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت أستقرار اليوم في الأسعار في مستهل التعاملات الصباحية بعد زيادة أستمرات عدت أشهر، وأسعار الكتاكيت تعتمد على العرض والطلب، ووفقا إلى رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، فإن هناك عدد من قطاع الأمهات خارج المنظومة، وبعد تراجع أسعار الأعلاف أصبح الطلب على الكتاكيت أكبر مما تسبب في عجز في المعروض الأمر الذي ينتج عنه زيادة في الأسعار.

سعر كتكوت الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 

كتكوت أبيض شركات عمر يوم يسجل سعر 23 جنيه و 30 جنيه في المزراعة.

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم يسجل سعر 20 جنيه و20.25 جنيه  في المزراعة.

كتكوت ساسوعمر يوم يسجل سعر 18 جنيه و19 جنيه  في المزراعة.

كتكوت ساسو بيور عمر يوم يسجل سعر 19 جنيه و 20 جنيه في المزراعة.

كتكوت بلدي حر عمر يوم يسجل سعر 8 جنيه و 9 جنيه في المزراعة.

كتكوت هجين عمر يوم يسجل سعر 12 جنيه و  13 جنيه  في المزراعة.

كتكوت جيل ثاني عمر يوم يسجل سعر 14 جنيه و15 جنيه  في المزراعة.

كتكوت روزي بيور عمر يوم يسجل سعر18 جنيه و 19 جنيه  في المزراعة.

قائمة أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي اليوم الأثنين 18 سبتمبر

أسعار كتكوت البط  اليوم الأربعاء 

كتكوت بط فرنساوي  عمر يوم يسجل سعر 26 جنيه  

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم يسجل سعر59 جنيه  

كتكوت بط مولارد  عمر يوم يسجل سعر 60 جنيه 

سعر كتكوت رومي اليوم الأربعاء 

كتكوت رومي أبيض عمر يوم يسجل سعر 120 جنيه

كتكوت رومي أبيض عمر شهر يسجل سعر 230 جنيه

كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم يسجل سعر 50 جنيها   

كتكوت سمان أسمر عمر يوم يسجل سعر 3.50 جنيه  

كتكوت سمان أبيض عمر يوم يسجل سعر 4 جنيهات. 

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