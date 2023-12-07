استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في المزرعة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس حالة من الاستقرار اليوم داخل بورصة الدواجن، بعد ارتفاع كان استمر لعدة أشهر، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في المزراعة

وتنشر “الدستور” في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- كتكوت أبيض شركات عمر يوم: يسجل سعر ما بين 26 جنيها و31 جنيها.

- كتكوت أبيض قطعان عمر يوم: يسجل سعر ما بين 24 جنيها و24.25 جنيها.

- كتكوت ساسو عمر يوم: يسجل سعر ما بين 15 جنيها و16 جنيها.

- كتكوت ساسو بيور عمر يوم: يسجل سعر ما بين 16 جنيها و17 جنيها.

- كتكوت بلدي حر عمر يوم: يسجل سعر ما بين 7 جنيهات و8 جنيهات.

- كتكوت هجين عمر يوم: يسجل سعر ما بين 10 جنيهات و11 جنيها.

- كتكوت جيل ثاني عمر يوم: يسجل سعر ما بين 12 جنيها و13 جنيها.

- كتكوت روزي بيور عمر يوم: يسجل سعر ما بين 16 جنيها و17 جنيها.

أسعار كتكوت البط اليوم في بورصة الدواجن

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم: يسجل سعر 29.5 جنيه.

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم: يسجل سعر55 جنيها.

- كتكوت بط مولارد عمر يوم: يسجل سعر 56 جنيها.

- لحم بط فرنساوي كيلو: يسجل سعر 65 جنيها.

- لحم بط مسكوفي كيلو: يسجل سعر 105 جنيهات.

- لحم بط مولار كيلو: يسجل سعر 65 جنيها.

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم في بورصة الدواجن

- كتكوت رومي أبيض يوم: يسجل سعر 125.00 جنيها.

- كتكوت رومي أبيض شهر: يسجل سعر 205.00 جنيهات.

- كتكوت رومي أسمر برونزي يوم: يسجل سعر 52.00 جنيها.

- كتكوت رومي برونزي 300 جرام: يسجل سعر 103.00 جنيهات.