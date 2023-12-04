أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارا خلال الفترة الحالية، وذلك يأتي بعد فترة من التذبذب والتقلبات التي شهدتها الأسعار في الأشهر السابقة، حيث كانت هناك ارتفاع كبير في أسعار الكتاكيت نتيجة إلي زيادة الطلب عليها فاهي من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

وتسعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين

استقرت أسعار كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم داخل بورصة الدواجن.

ارتفاع سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم 24.25 جنيه، مقابل أسعار بداية الأسبوع والتي سجلت 22.25جنيها في الكتكوت.

تراجع سعر كتكوت ساسو عمر يوم 16 جنيها، مقابل 18 جنيها في الكتكوت عمر يوم.

تراجع سعر كتكوت ساسو بيورعمر يوم 17جنيها.

تراجع سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 8 جنيها.

تراجع سعر كتكوت هجين عمر يوم تسجل 11جنيها.

تراجع سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم تسجل 13جنيها.

تراجع كتكوت روزي بيور عمر يوم 17جنيها.

أسعار كتاكيت البط اليوم الأثنين

سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 29.5 جنيه.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم 55 جنيه.

سعر كتكوت مولارد عمر يوم يسجل 56 جنيها في الكتكوت.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الأثنين

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 125.00 جنيه

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 52.00 جنيه

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأثنين

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة طنبول للإستثمار الداجني 27 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة القاهرة 26.5 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 30 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة أمات للدواجن 28.5 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 30.50 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركةالمصرية الهولندية ( طارق هلا )27 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركةمجموعة الوادي 27 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة كايرو ثري إية للدواجن 29 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة الصلاح 29 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب27 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم في شركة طيبة لجدود للدواجن31 جنيهًا.