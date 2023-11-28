الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعاملات الصباحية: أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت علي مدار اليوم، خاصة أن أسعارالكتالكيت مرتبطة بالسعر النهائي للكتكوت، فقد شهدت الأسعار اليوم تراجع ملحوظ في عدت جنيها في أخر تحديث لبورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية  في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28 نوفمبرحيث جاءت قائمة أسعار الكتاكيت كالتالي: 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار كتكوت عمر يوم يسجل 31 جنيها اليوم داخل بورصة الدواجن.

سعر كتكوت ابيض قطعان عمر يوم   22.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو عمر يوم  16 جنيها.

سعر كتكوت ساسو بيورعمر  يوم  17جنيها.

سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم 8.5 جنيها.

سعر كتكوت هجين عمر  يوم تسجل 13.5 جنيها.

سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم  تسجل 18.5 جنيها.

كتكوت روزي بيور عمر يوم  19 جنيها.

أسعار كتاكيت البط اليوم الثلاثاء 

سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر  يوم 29 جنيه.

 سعر تكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم يسجل 55 جنيه.

كتكوت بط مسكوفى عمر يوم  مابين 53.00 جنيه و53.50 جنيه.

سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ليسجل 56 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء 

كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 125.00 جنيه و125.00 جنيه.

سجل كتكوت رومي أبيض شهر 205.00 جنيه و205.00 جنيه.

بلغ كتكوت رومي أسمر برونزي عمر  يوم  مابين 52.00 جنيه و52.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 300 جرام 103.00 جنيه  و 103.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار تسجل 30 جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة حسن الغريب تسجل 26جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة كايرو ثري إية للدواجن تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة الصلاح تسجل 29جنيه.

أسعار الكتاكيت في شركة مجموعة الوادي تسجل 29جنيه.

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