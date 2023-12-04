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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يسعى عشاق الدواجن والمحبين من الأسر المصرية لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023، حيث شهدت أسعار الفراخ ببورصة الدواجن اليوم استقرارًا بالسوق المحلية لتتراوح ما بين60 و62 جنيهًا للكيلو في المزرعة، طبقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وتستهلك مصر شهريًا نحو قيمة 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة 97%.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور سعر الدواجن اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم الإثنين في بورصة الدواجن حول مبلغ 68 و70 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة بالخدمات البيطرية في وزارة الزراعة عبدالحكيم محمود في بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح الكثير من الأماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وقال رئيس الهيئة العامة بالخدمات البيطرية، إن الهيئة ستكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة في الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الإثنين

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 61 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

وجاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 74 جنيهًا للكيلو، وصعدت الأمهات البيضاء إلى 58 جنيهًا فى المزرعة.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 90 و95 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 1-12-2023

أسعار بورصة الدواجن "محمد عادل" اليوم الإثنين 

فيما صعدت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» إلى 62 جنيهًا، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

واستقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 75 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 26 جنيهًا.

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