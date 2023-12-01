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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 1-12-2023

الفراخ
الفراخ

أسعار الفراخ  والدواجن بمختلف أنواعها من الموضوعات الاقتصادية التي يهتم موقع “الدستور” بنشرها بشكل يومي لقرائه؛ للحرص على معرفة آخر تطورات الأسعار، خاصة مع تطبيق الحكومة ووزارة التموين لمبادرة خفض السلع الأساسية ومنها الدواجن والبيض لمواجهة غلاء التجار.
 

ونوضح في هذا التقرير أسعار الفراخ في  بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023 مع مراعاة اختلاف الأسعار لعدة جنيهات من منطقة لأخرى.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 1-12-2023
 

الفراخ البيضاء 62 جنيها. 
الفراخ الساسو 74 جنيها.
الفراخ البلدي 110 جنيهات. 
أمهات بيضاء 57 جنيها. 
بياض أبيض سلك 52 جنيها. 
بياض أبيض أرضي 55 جنيها. 
بياض أحمر سلك 69 جنيها. 
بياض أحمر أرضي 72 جنيها. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض شركات 31 جنيها. 
كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه. 
كتكوت ساسو 16 جنيها. 
كتكوت ساسو بيور 17 جنيها. 
كتكوت بلدي 8.50 جنيه. 
كتكوت هجين 13 جنيها. 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيها. 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه. 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيها. 
 

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 116 جنيها. 
بيض أحمر 118 جنيها. 
بيض بلدي 138 جنيها. 

أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن الرئيسية.. اليوم

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

أسعار البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 51 جنيها.
بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه. 
بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيها. 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 40 جنيها. 
بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيها. 
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها. 
كيلو بط بلدي 100 جنيه. 
كيلو بط مولار 65 جنيها. 
كيلو بط فرنساوي 65 جنيها. 
كيلو بط مسكوفي 105 جنيهات. 
 

أسعار الرومي اليوم 

رومي أبيض عمر يوم 125 جنيها. 
رومي أبيض شهر/كيلو 205 جنيهات. 
رومي برونزي 300 جرام 103 جنيهات. 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 52 جنيها. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك جنيها. 
 

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