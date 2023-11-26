الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

في ظل تطبيق مبادرة الدولة لخفض السلع الأساسية ومنها اسعار  منتجات الدواجن والبيض يتم رصد أسعار الفراخ من خلال بورصة الدواجن لمعرفة الفروق التي استطاعت المبادرة في تحقيقها.

 

نرصد في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023 في مصر وفق اخر تداول للأسعار.
 

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد 26-11-2023
 

الفراخ البيضاء 62 جنيه 
الفراخ الساسو 79 جنيه 
الفراخ البلدي 110 جنيه 
امهات بيضاء 60 جنيه 
بياض أبيض سلك 52 جنيه 
بياض أبيض أرضي 55 جنيه 
بياض أحمر سلك 69 جنيه 
بياض أحمر أرضي 72 جنيه 
كتكوت أبيض شركات 31 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه 
كتكوت ساسو 21 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 21.50 جنيه 
كتكوت بلدي 11.50 جنيه 
كتكوت هجين 15.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه 

سعر البيض اليوم 

بيض أبيض 118 جنيه 
بيض أحمر 120 جنيه 
بيض بلدي 140 جنيه  

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أسعار البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 50.50  جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 40  جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه 
كيلو بط بلدي 100 جنيه 
كيلو بط مولار 65 جنيه 
كيلو بط فرنساوي 65 جنيه 
كيلو بط مسكوفي 105 جنيه 
 

أسعار الرومي اليوم 

رومي أبيض عمر يوم 125 جنيه 
رومي أبيض شهر/كيلو 205 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 103 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 52 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 105 جنيه 



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