أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر
في ظل تطبيق مبادرة الدولة لخفض السلع الأساسية ومنها اسعار منتجات الدواجن والبيض يتم رصد أسعار الفراخ من خلال بورصة الدواجن لمعرفة الفروق التي استطاعت المبادرة في تحقيقها.
نرصد في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023 في مصر وفق اخر تداول للأسعار.
أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد 26-11-2023
الفراخ البيضاء 62 جنيه
الفراخ الساسو 79 جنيه
الفراخ البلدي 110 جنيه
امهات بيضاء 60 جنيه
بياض أبيض سلك 52 جنيه
بياض أبيض أرضي 55 جنيه
بياض أحمر سلك 69 جنيه
بياض أحمر أرضي 72 جنيه
كتكوت أبيض شركات 31 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه
كتكوت ساسو 21 جنيه
كتكوت ساسو بيور 21.50 جنيه
كتكوت بلدي 11.50 جنيه
كتكوت هجين 15.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه
سعر البيض اليوم
بيض أبيض 118 جنيه
بيض أحمر 120 جنيه
بيض بلدي 140 جنيه
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 50.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 40 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه
كيلو بط بلدي 100 جنيه
كيلو بط مولار 65 جنيه
كيلو بط فرنساوي 65 جنيه
كيلو بط مسكوفي 105 جنيه
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 125 جنيه
رومي أبيض شهر/كيلو 205 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 103 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 52 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 105 جنيه