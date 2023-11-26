أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

في ظل تطبيق مبادرة الدولة لخفض السلع الأساسية ومنها اسعار منتجات الدواجن والبيض يتم رصد أسعار الفراخ من خلال بورصة الدواجن لمعرفة الفروق التي استطاعت المبادرة في تحقيقها.

نرصد في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023 في مصر وفق اخر تداول للأسعار.



أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الأحد 26-11-2023



الفراخ البيضاء 62 جنيه

الفراخ الساسو 79 جنيه

الفراخ البلدي 110 جنيه

امهات بيضاء 60 جنيه

بياض أبيض سلك 52 جنيه

بياض أبيض أرضي 55 جنيه

بياض أحمر سلك 69 جنيه

بياض أحمر أرضي 72 جنيه

كتكوت أبيض شركات 31 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه

كتكوت ساسو 21 جنيه

كتكوت ساسو بيور 21.50 جنيه

كتكوت بلدي 11.50 جنيه

كتكوت هجين 15.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيه

سعر البيض اليوم

بيض أبيض 118 جنيه

بيض أحمر 120 جنيه

بيض بلدي 140 جنيه

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 50.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 40 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيه

كيلو بط بلدي 100 جنيه

كيلو بط مولار 65 جنيه

كيلو بط فرنساوي 65 جنيه

كيلو بط مسكوفي 105 جنيه



أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 125 جنيه

رومي أبيض شهر/كيلو 205 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 103 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 52 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 105 جنيه