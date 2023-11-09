الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن وبالأخص سعر الفراخ البيضاء من الخدمات الاقتصادية المهمة التي يقدمها موقع الدستور، نتيجة تزايد معدلات البحث عنها بشكل شبه يومي من المواطنين الراغبين في رصد الأسعار وتطوراتها في الأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر 

نرصد في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في مصر  مع مراعاة اختلافات الأسعار من محافظة لأخرى.
 

أسعار الفراخ اليوم 

الفراخ البيضاء 66 جنيها 
أسعار الدواجن الساسو 98 جنيها 
الفراخ البلدي 110 جنيهات 
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 65 جنيها 
بياض أبيض سلك 52 جنيها 
بياض أبيض أرضي 55 جنيها 
بياض أحمر سلك 69 جنيها 
بياض أحمر أرضي 72 جنيها 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت أبيض شركات 37 جنيها 
كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه 
كتكوت ساسو 21.50 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 22.50 جنيه 
كتكوت بلدي 11 جنيها 
كتكوت هجين 15 جنيها 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات 
 

سعر كرتونة البيض 

بيض أبيض 123 جنيها 
بيض أحمر 125 جنيها 
بيض بلدي 147 جنيها

 

سعر البط اليوم 

بط بغال جرموه عمر يوم 49.50  جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 52 جنيها 
بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيها

بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 جنيها 
بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيها 
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها 
كيلو بط بلدي 100 جنيه 
كيلو بط مولار 65 جنيها 
كيلو بط فرنساوي 65 جنيها

كيلو بط مسكوفي 105 جنيهات 

 

أسعار الأعلاف اليوم 

علف بادي 23% 23،000 جنيها

علف نامي 21% 22،950 جنيها

علف ناهي 19% 22،850 جنيها

علف بادي نامي 21،5% 21،650 جنيه 
علف بيض إنتاجي16% 18،500 جنيه 
علف بيض إنتاجي 18% 18،950  جنيه 
 

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