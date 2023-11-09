أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 فى مصر
أسعار الدواجن وبالأخص سعر الفراخ البيضاء من الخدمات الاقتصادية المهمة التي يقدمها موقع الدستور، نتيجة تزايد معدلات البحث عنها بشكل شبه يومي من المواطنين الراغبين في رصد الأسعار وتطوراتها في الأسواق.
أسعار الدواجن اليوم الخميس في مصر
نرصد في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في مصر مع مراعاة اختلافات الأسعار من محافظة لأخرى.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 66 جنيها
أسعار الدواجن الساسو 98 جنيها
الفراخ البلدي 110 جنيهات
أسعار الدواجن أمهات بيضاء 65 جنيها
بياض أبيض سلك 52 جنيها
بياض أبيض أرضي 55 جنيها
بياض أحمر سلك 69 جنيها
بياض أحمر أرضي 72 جنيها
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض شركات 37 جنيها
كتكوت أبيض قطعان 27.25 جنيه
كتكوت ساسو 21.50 جنيه
كتكوت ساسو بيور 22.50 جنيه
كتكوت بلدي 11 جنيها
كتكوت هجين 15 جنيها
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات
سعر كرتونة البيض
بيض أبيض 123 جنيها
بيض أحمر 125 جنيها
بيض بلدي 147 جنيها
سعر البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 49.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 52 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيها
بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 66 جنيها
كيلو بط بلدي 100 جنيه
كيلو بط مولار 65 جنيها
كيلو بط فرنساوي 65 جنيها
كيلو بط مسكوفي 105 جنيهات
أسعار الأعلاف اليوم
علف بادي 23% 23،000 جنيها
علف نامي 21% 22،950 جنيها
علف ناهي 19% 22،850 جنيها
علف بادي نامي 21،5% 21،650 جنيه
علف بيض إنتاجي16% 18،500 جنيه
علف بيض إنتاجي 18% 18،950 جنيه