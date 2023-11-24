الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 81.48 دولار

النفط
النفط

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار البترول لتعوض جزئيًا خسائر الجلسة السابقة مع توقعات بأن مجموعة أوبك + ستتوصل إلى اتفاق بشأن مزيد من تخفيض الإمدادات ومن الجدير بالذكر أن تأجيل اجتماع مجموعة أوبك + لمدة أربعة أيام بسبب مواجهة المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

ارتفاع اسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 81.48  دولار

وسجل خام برنت   81.48  دولار فيما حقق خام غرب تكساس 76.54 دولار وسجل خام أوبك 84.75 دولار.

​اسعار البترول البترول أوبك أسعار النفط العالمية خام برنت يسجل 81 48 دولار برنت

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