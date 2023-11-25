شعبة الدواجن: مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج بسبب القوة الاستهلاكية للمصريين

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواجن هي صناعة مجتمع مدني تهم المواطن المصري وهو من يعاني منها حيث تمثل صناعة الدواجن القوت الأساسي لأفواه المواطنين، منوها أن مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن في مصر.



وأضاف السيد، خلال فعاليات مؤتمر “حماية وتأمين صناعة الدواجن” اليوم السبت، أنه يجب تذليل العقبات التي تواجه المنتجين والمربيين، من خلال زيادة الرقعة الزراعية للذرة والفول الصويا، لافتا إلى أن مصر تستورد 80‎% من الذرة الصفراء من الخارج، واستيراد ما يقرب من ‎ 95% من فول الصويا من الخارج، موضحًا أن المشكلة الأساسية تكمن في مستلزمات الإنتاج وتم ضبط آليات التسعير الجيد مما أدى لخروج أكثر من 60 ألف تاجر خارج منظومة الصناعة ويمثل 70% من حجم المنتجيين.



وأوضح أن معوقات عدم ضبط آليات التسعير الجيد تؤدي لخروج المنتج خارج إطار حلقة الصناعة، لذلك يجب إصدار تشريعات وقوانين من متخذي القرار لحماية الصناعة من خلال تطبيق التكلفة الإنتاجية الفعلية للمنتج وتوفير هامش ربح للمربي يستطيع من خلاله الاستمرار في العملية الاستثمارية في قطاع صناعة الدواجن، مشيرًا إلى إمكانية توفير الدولار لاستيراد منتجات العلف مثل الذرة والصويا حيث إن مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج بسبب القوة الاستهلاكية للشعب المصري.

وأكد أن حوالي ما يقرب من 40% من المربين خارج خط الإنتاج، مما تسبب في تراجع القوة الإنتاجية من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن معاناة السوق والمربيين ناتجة عن عدم وجود حلول وفرض آليات محددة تستطيع الجهات المعنية من خلالها تسريع الجهاز لإحكام السوق، مشيرًا إلى أن آليات العرض والطلب تعد الباب الرئيسي للاستغلال وجشع التجار.

ونوه رئيس شعبة الدواجن، أنه يجب استغلال جهود الحكومة في تنمية صادرتها لتعزيز الاقتصاد القومي وإشباع الطبقة الشعبية من المواطنين.