السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة الدواجن: مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج بسبب القوة الاستهلاكية للمصريين

عبدالعزيز السيد
عبدالعزيز السيد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواجن هي صناعة مجتمع مدني تهم المواطن المصري وهو من يعاني منها حيث تمثل صناعة الدواجن القوت الأساسي لأفواه المواطنين، منوها أن مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن في مصر.


وأضاف السيد، خلال فعاليات مؤتمر “حماية وتأمين صناعة الدواجن” اليوم السبت، أنه يجب تذليل العقبات التي تواجه المنتجين والمربيين، من خلال زيادة الرقعة الزراعية للذرة والفول الصويا، لافتا إلى أن مصر تستورد 80‎% من الذرة الصفراء من الخارج، واستيراد ما يقرب من ‎ 95% من فول الصويا من الخارج، موضحًا أن المشكلة الأساسية تكمن في مستلزمات الإنتاج  وتم ضبط آليات التسعير الجيد مما أدى لخروج أكثر من 60 ألف تاجر خارج منظومة الصناعة ويمثل 70% من حجم المنتجيين.

وأوضح أن معوقات عدم ضبط آليات التسعير الجيد تؤدي لخروج المنتج خارج إطار حلقة الصناعة، لذلك يجب إصدار تشريعات وقوانين من متخذي القرار لحماية الصناعة من خلال تطبيق التكلفة الإنتاجية الفعلية للمنتج وتوفير هامش ربح للمربي يستطيع من خلاله الاستمرار في العملية الاستثمارية في قطاع صناعة الدواجن، مشيرًا إلى إمكانية توفير الدولار لاستيراد منتجات العلف مثل الذرة والصويا حيث إن مصر تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج بسبب القوة الاستهلاكية للشعب المصري.

 

وأكد أن حوالي ما يقرب من 40% من المربين خارج خط الإنتاج، مما تسبب في تراجع القوة الإنتاجية من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن معاناة السوق والمربيين ناتجة عن عدم وجود حلول وفرض آليات محددة تستطيع الجهات المعنية من خلالها تسريع الجهاز لإحكام السوق، مشيرًا إلى أن آليات العرض والطلب تعد الباب الرئيسي للاستغلال وجشع التجار.

 

ونوه رئيس شعبة الدواجن، أنه يجب استغلال جهود الحكومة في تنمية صادرتها لتعزيز الاقتصاد القومي وإشباع الطبقة الشعبية من المواطنين.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية مؤتمر حماية وتأمين صناعة الدواجن صناعة الدواجن تذليل العقبات

مواد متعلقة

مجدى حسن: «المعادلة السعرية» الحل السحرى لمشكلة صناعة الدواجن (حوار)

رئيس "صناعة الدواجن" يكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ

الأكثر قراءة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

عاجل.. مسئول إسرائيلى: صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية

جوارديولا يكشف كواليس شجاره مع نونيز وقمة ليفربول والسيتي

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

شئون الأسرى: إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها