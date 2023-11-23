تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 فى مصر

يقدم موقع “الدستور” بشكل يومي المتغيرات اليومية في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية ومنهاأسعار الدواجن بمختلف أنواعها، من بينها فراخ بيضاء وبط وكذلك آخر تحديث لسعر كرتونة البيض، خاصة في ظل تطبيق مبادرة خفض السلع الغئاية التي تنفذها الدولة في عدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية في مختلف محافظات الجمهورية لمواجهة غلاء الأسعار الذي تسبب به بعض التجار.

ونرصد في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في مصر بمختلف أنواعها، وكذلك آخر ما استقرت عليه أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في مصر

الفراخ البيضاء 61 جنيها.

الفراخ الساسو 78 جنيها.

الفراخ البلدي 110 جنيهات.

أسعار الدواجن أمهات بيضاء 63 جنيها.

أسعار الدواجن بياض أبيض سلك 52 جنيها.

أسعار الدواجن بياض أبيض أرضي 55 جنيها.

أسعار الدواجن بياض أحمر سلك 69 جنيها.

بياض أحمر أرضي 72 جنيها.

كتكوت أبيض شركات 31 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه.

كتكوت ساسو 21 جنيها.

كتكوت ساسو بيور 21.50 جنيه.

كتكوت بلدي 11.50 جنيه.

كتكوت هجين 15.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيها.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيها.

سعر البيض

سعر طبق بيض أبيض 118 جنيها.

سعر طبق بيض أحمر 120 جنيها.

سعر طبق بيض بلدي 147 جنيها.





سعر البط اليوم



بط بغال جرموه عمر يوم 52.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 54.50 جنيه.

بط فرنساوي عمر يوم 26 جنيها.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 42 جنيها.

بط مولار مستورد عمر يوم 56 جنيها.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 66 جنيها.

كيلو بط بلدي 100 جنيه.

كيلو بط مولار 65 جنيها.

كيلو بط فرنساوي 65 جنيها.

كيلو بط مسكوفي 105 جنيهات.



سعر الرومي اليوم



رومي أبيض عمر يوم 125 جنيها.

رومي أبيض شهر/كيلو 205 جنيهات.

رومي برونزي 300 جرام 103 جنيهات.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 52 جنيها.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 105جنيها.





سعر الأعلاف



علف بادي 23% 24،000 جنيها.

علف نامي 21% 23،950 جنيه.

علف ناهي 19% 23،850 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 22،650 جنيه.

علف بيض انتاجي 16% 19،500جنيه.

علف بيض انتاجي 18% 19،950 جنيه.