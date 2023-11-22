الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 22 نوفمبر في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

مع بداية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر تصدر أسعار الدواجن محركات البحث جوجل، خاصة بعد تراجعا ملحوظا في أسعر أمس، فقد شهدت اليوم أسعار الدواجن تراجع ملحوظ يصل إلى عدة جنيهات، حيث سجلت أمس 63 جنيها للكيلو واليوم تسجل 61 جنيها للكيلو وفقا إلي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ونستعرض في التقرير التالي قائمة أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية، مع مراعاة أضافة مابين 5 إلي 10 جنيها هامش ربح للتجارة مابين النقل والتوزيع على المحلات التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم لتسجل 61 جنيها في الكيلومقارنة بأسعار امس والتي سجلت 63 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

استقرت أسعار الفراخ الساسو عند  78 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلم بسعر 85جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فر مصر الأربعاء 22-11-2023

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بينما استقرات أسعار الفراخ البلدي منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 110 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 118 جنيها للكيلو في الأسواق.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بينما استقرات أسعار الفراخ الأمهات منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 55 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 118 جنيها للكيلو في الأسواق.

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية

 بلغ سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء22نوفمبر.

 سعر كيلو البانية  اليوم الأربعاء22 نوفمبرفي الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

الأمهات تستقر اليوم الأربعاء22 نوفمبر في المزراعة عند 60 جنيها للكيلو

 وسجلت أسعار كيلو الدبابيس لـ110 جنيهات اليوم الأربعاء22 نوفمبر في الأسواق الشعبية.

 وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية اليوم الأربعاء22 نوفمبربحسب المنطقة.

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