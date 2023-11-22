أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فر مصر الأربعاء 22-11-2023

جاء السؤال عن أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-11-2023 في صدارة محركات البحث في الساعات الأخيرة، كونها تأتي في أولويات كل أسرة مصرية، حيث بلغت 62 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-11-2023



يتناول التقرير أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-11-2023، حيث بلغت الدواجن البلدية بين 95 و100 جنيه، في حين انخفضت أسعار الدواجن الساسو لتصل إلى 88 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في مصر اليوم الأربعاء

وسجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم في سوق المحلية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت بنسبة جنيه واحد تقريبًا، وتتراوح الأسعار الآن بين 70 و 72 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وأكد عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في بيان سابق للوزارة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم صناعة الدواجن وتوفير فرص استثمار جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

سعر كيلو الفراخ الساسو والأمهات اليوم الأربعاء 22-11-2023

وانخفضت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن بحوالي 3 جنيهات لتسجل 77 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 63 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-11-2023

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم في بورصة «منير السقا» إلى 62 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، وفي السياق ذاته تراجع سعر الكتكوت الأبيض بنحو جنيه ليسجل حوالي 25 و26 جنيهًا، وتراوح الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيهًا، وهبط كيلو الأمهات البيضاء إلى 62 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر في مصر الأربعاء 22-11-2023 بالمزرعة

وفي الساعات الأخيرة حافظ سعر كرتونة البيض اليوم 21 /11 /2023 على الاستقرار فى السوق المحلية، وجاء بـ 123 جنيهًا للطبق الأبيض و125 جنيها للطبق الأحمر في المزرعة.

كرتونة البيض الأبيض والأحمر في مصر الأربعاء 22-11-2023 في المزرعة للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 140 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت سعر كرتونة البيض اليوم للجملة من 123 جنيهًا للطبق الأبيض إلى 125 جنيهًا للطبق الأحمر.

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