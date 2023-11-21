الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء21 نوفمبر 2023

بيض
بيض

يبحث الكثير من المواطن عن أسعار البيض على مدار اليوم، فشهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار أمس سعر 150 جنيها في طبق البيض البلدي واليوم تسجل 147 جنيها في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في البورصة

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.

سعر كروتونة البيض البلدي اليوم

تراجع سعر كرتونة  البيض البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن حيث 147 جنيها للطبق، مقابل أسعار أمس 150 جنيها للطبق.

بينما تراجعت سعر كرتونة  البيض الأحمر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 120 جنيها بدلًا من أسعار أمس  124 جنيها للطبق.

بينما تراجعت سعر كرتونة  البيض الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل 118 جنيها بدلًا من أسعار أمس  120 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )124.5 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  البنا جروب ( البني )123.75 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصالحية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( البني )123 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  شوشة المنيا ( البني )123 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

 سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )122 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  كمشيش ( البني )123 جنيها للطبق.

والبيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، ووفقا إلي تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن قطاع البياض يعمل بـ 60% من طاقتة الأنتاجية. 

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