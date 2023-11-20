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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 20-11-2023 في المزارع والشركات

بيض
بيض

استقرت أسعار البيض منذ عدة أيام  عند نفس السعر، والبيض من السلع الحية والتي تعتمد على التخزين وانما تعتمد على العرض والطلب، ومع الأرتفاع الملحوظ في أسعار الأعلاف أنعكس علي أسعار البيض في الأسواق.

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 20 نوفمبر.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة  البيض البلدي اليوم الأثنين في المزرعة تسجل 150 جنيها للطبق، مع مراعاة وضع هامش ربح للتجار يتراوح مابين 5 إلي 8 جنيهات في الطبق.

سعر كرتونة  البيض الأحمر اليوم الأثنين في المزرعة تسجل 124 جنيها للطبق، مع مراعاة وضع هامش ربح للتجار يتراوح مابين 5 إلي 8 جنيهات في الطبق.

سعر كرتونة  البيض الأبيض اليوم الأثنين في المزرعة تسجل 120 جنيها للطبق، مع مراعاة وضع هامش ربح للتجار يتراوح مابين 5 إلي 8 جنيهات في الطبق.

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن واستقرار البيض فى الأسواق

أسعار طبق البيض اليوم 16-11-2023 في بورصة الدواجن

أسعار البيض في الشركات اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )124.5 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  البنا جروب ( البني )123.75 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصالحية ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أكتوبر ( البني )123 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  شوشة المنيا ( البني )123 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

 سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )122 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة  كمشيش ( البني )123 جنيها للطبق.

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