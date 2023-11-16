الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار طبق البيض اليوم 16-11-2023 في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت  أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تغيرات في عوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية  فإن ارتفاع أسعار البيض يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف إنتاج الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف والتكاليف اللوجستية.

 أسعار طبق البيض اليوم 16-11-2023 في بورصة الدواجن 

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الخميس 16 نوفمبر في الأسواق والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض البلدي اليوم

شهدت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس 16 نوفمبر تراجعا، حيث سجلت اليوم سعر 150 جنيها للطبق مقارنة بأسعار أمس فقد سجلت 153 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم 

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 16 نوفمبر في المزرعة سعر تراوح ما بين 125 و126 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم 

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الخميس 16 نوفمبر في المزرعة سعر تراوح ما بين 123 و124 جنيها للطبق.

أسعار البيض في الشركات اليوم 

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبر في شركة شوشة المنيا ( البني ) 125  جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة الصالحية ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبر في شركة البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة رشاد حمزه ( البني ) 125.75 جنيها للطبق.

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بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة  كمشيش ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة كمشيش ( الأبيض ) 123 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبرفي شركة  الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للطبق.

بلغت أسعار البيض اليوم الخميس 16 نوفمبر في شركة  أحمد الجوهري ( البني ) 124 جنيها للطبق.

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