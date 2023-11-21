الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الثلاثاء 21-11-2023

دواجن
دواجن

في بداية اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، يترقب لمستهلكين في مصر معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، ويتم ذلك عبر البحث في محرك جوجل لمعرفة الأسعار المحدثة لحظة بلحظة، وبحسب آخر المعلومات، فإن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت اليوم بشكل طفيف صباح اليوم في محلات التجزئة، حيث سجلت أمس 64 جنيهًا للكيلو واليوم تسجل 62 جنيها للكيلو، كما تراجعت أسعار الفراخ الساسو عدت جنيهات أيضا لتسجل 84 جنيها امس مقارنة بأسعار اليوم فاتها سجلت 78 جنيها للكيلو.

بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفراخ البيضاء وفقا إلي أخر تحديث داخل بورصة الدواجن حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن.

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في البورصة اليوم لتسجل 63 جنيها في الكيلو مع مراعاة أضافة من 5 إلي 8 جنيها للكيلو هامش ربح للتجار.

 كما تراجعت أسعار الفراخ الساسو عدت جنيهات أيضا لتسجل 84 جنيها امس مقارنة بأسعار اليوم الثلاثاء فاتها سجلت 78 جنيها للكيلو.

بينما استقرات أسعار الفراخ البلدي منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 110 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 118 جنيها للكيلو في الأسواق.

بينما استقرات أسعار الفراخ الأمهات منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 55 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 118 جنيها للكيلو في الأسواق.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية

 سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

 سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء في الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

الأمهات تستقر اليوم الثلاثاء في المزراعة عند 60 جنيها للكيلو

 وسجلت أسعار كيلو الدبابيس لـ110 جنيهات اليوم الثلاثاء في الأسواق الشعبية.

 وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية اليوم الثلاثاء بحسب المنطقة.

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