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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 20-11-2023

الدواجن
الدواجن

تعتبر صناعة الدواجن من أهم الصناعات تلقي أهتمام من عدد كبير من المواطنين، خاصة في حالة التغيرات المستمرة في الأسعار، حيث  شهدت في الفترة الأخيرة صناعة الدواجن ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن بشكل عام، ومع ذلك، فإن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى استقرار أسعار الدواجن في الوقت الحالي. 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 

ونستعرض في السطور التالية وفقا إلي اخر تحديث في بورصة الدواجن أسعار الفراخ اليوم الأثنين 20 نوفمبر والتي جاءت كالتالي:

كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأثنين تسجل 64 جنيهًا في المزراعة، وتباع في المحلات التجارية بـ 72 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين

تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم ليسجل 81 جنيها مقارنة بالأسعار منذ بداية الأسبوع والتي سجلت 84 جنيها في المزراعة.

بينما استقرات أسعار الفراخ البلدي منذ أسبوعين عند نفس السعر والتي سجلت 110 جنيهات للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 118 جنيها للكيلو في الأسواق.

 سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية.

 سعر كيلو البانية اليوم الأثنين  في الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

الأمهات تستقر اليوم الأثنين  في المزراعة عند 60 جنيها للكيلو

 وسجلت أسعار كيلو الدبابيس لـ110 جنيهات اليوم الأثنين  في الأسواق الشعبية.

 وبلغ سعر كيلو الأجنحة بـ50 جنيهًا في الأسواق التجارية اليوم الأثنين   بحسب المنطقة.

أسعار النعام اليوم الأثنين

 سجلت أسعار لحم بط (بلدي) بـ 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر لحم نعام القائم  130  جنيها للكيلو.

سجل لحم نعام (مشفي) 370 جنيها للكيلو.

جاء سعر لحم فخد نعام  270 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) 90 جنيها للكيلو.

زغاليل الحمام (الجوز)  120 جنيها للكيلو.

لحم بط (مولار)  65 جنيها للكيلو.

لحم بط(فرنساوي) 65 جنيها للكيلو.

لحم بط (مسكوفي) 105 جنيهات للكيلو.

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