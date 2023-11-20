الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

مع بداية الصباح الباكر تحرص الأسر المصرية عشاق الدواجن والمحبين على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث استقرت صباح اليوم الأسعار في محلات التجزئة، وهذه قائمة السعر ويضاف للأسعار المعلنة لمحلات التجزئة نحو مبلغ 5 - 10 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البورصة الرئيسية

بلغت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر بالبورصة الرئيسية، نحو مبلغ 65 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 20 نوفمبر بمحلات التجزئة مبلغ 60 و62 جنيهًا للكيلو الواحد والدواجن البلدي قيمة 120 جنيهًا، والساسو مبلغ 100 جنيه، بينما قد وصل سعر البط البلدي قيمة 100 جنيه.

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري في الدواجن يسجل مبلغ 1.4 مليار طائر، بينما سينتج القطاع الريفي حوالي قيمة 320 مليون دجاجة. 

سعر البانية اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر ما بين مبلغ 25 و26 جنيهًا، وسجل الكتكوت «ساسو» قيمة 20 و21 جنيهًا، بينما يكون سعر البانية ما بين مبلغ 160 إلى 180 جنيهًا.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار طبق البيض اليوم 16-11-2023 في بورصة الدواجن

اقرأ أيضًا:
أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار البيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وسجل اليوم الإثنين 20 نوفمبر سعر البيض الأبيض مبلغ 115 جنيهًا للكرتونة، وسيصل السعر للمستهلك قيمة 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر وصل حوالي 115 جنيهًا للكرتونة الواحدة، وسيصل إلى المستهلك مبلغ 125 جنيهًا، والبيض البلدي قيمة 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بمبلغ 155 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر اليوم الإثنين 20 نوفمبر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.

أسعار الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم الأثنين الدواجن أسعار الفراخ

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

"الدرندلى" يوضح حقيقة تعرض محمد صلاح لإصابة بعد اقتحام جماهير سيراليون الملعب

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

إعلام إسرائيلى يكشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين لدى حماس

محلل سياسى: جيش الاحتلال قتل 367 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر (فيديو)

الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الاحتلال بشأن تهجير وقصف المدنيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة