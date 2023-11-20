أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

مع بداية الصباح الباكر تحرص الأسر المصرية عشاق الدواجن والمحبين على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث استقرت صباح اليوم الأسعار في محلات التجزئة، وهذه قائمة السعر ويضاف للأسعار المعلنة لمحلات التجزئة نحو مبلغ 5 - 10 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 نوفمبر في البورصة الرئيسية

بلغت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر بالبورصة الرئيسية، نحو مبلغ 65 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 20 نوفمبر بمحلات التجزئة مبلغ 60 و62 جنيهًا للكيلو الواحد والدواجن البلدي قيمة 120 جنيهًا، والساسو مبلغ 100 جنيه، بينما قد وصل سعر البط البلدي قيمة 100 جنيه.

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري في الدواجن يسجل مبلغ 1.4 مليار طائر، بينما سينتج القطاع الريفي حوالي قيمة 320 مليون دجاجة.

سعر البانية اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر ما بين مبلغ 25 و26 جنيهًا، وسجل الكتكوت «ساسو» قيمة 20 و21 جنيهًا، بينما يكون سعر البانية ما بين مبلغ 160 إلى 180 جنيهًا.

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أسعار البيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

وسجل اليوم الإثنين 20 نوفمبر سعر البيض الأبيض مبلغ 115 جنيهًا للكرتونة، وسيصل السعر للمستهلك قيمة 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر وصل حوالي 115 جنيهًا للكرتونة الواحدة، وسيصل إلى المستهلك مبلغ 125 جنيهًا، والبيض البلدي قيمة 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بمبلغ 155 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر اليوم الإثنين 20 نوفمبر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.