أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

زاد البحث عن أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023 عبر المنصات الإلكترونية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب، وذلك منذ موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقييم أوضاعها.

سعر طن الحديد السبت 25-11-2023

يوضح التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون إضافة مصاريف العتالة ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز سجل نحو 41500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان سجل نحو 38000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز بشاي نحو 41000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي سجل نحو 38500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل سجل نحو 39000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري سجل نحو 39000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين سجل نحو 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي سجل نحو 38000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي سجل نحو 395000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية سجل نحو 39200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2020 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت النصر من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1970 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت وادي النيل من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2000 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت حلوان من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2050 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت العسكري من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2020 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت العربية من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1950 جنيهًا.