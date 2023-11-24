الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-11-2023

مواد البناء
مواد البناء

تأثر سعر طن الحديد في مصر بارتفاع الأسعار العالمية المتأثرة بارتفاع أسعار الوقود والتضخم العالمي الذي أدى إلى ركود سوق البناء، و لجأت أغلب شركات الحديد في مصر إلى رفع سعر طن الحديد، بعد استقرار دام عدة أشهر.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي، أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 24-11- 2023.

سعر الحديد اليوم 

  • سعر طن الحديد  من مصانع عز: 41،500 جنيه.
  • سعر طن الحديد من مصانع بشاى: 41،000 جنيه.
  • سعر طن الحديد من مصانع العتال: 39،500 جنيه.
  • سعر طن الحديد من مصانع المصريين: 39،500 جنيه.
  • حديد المراكبى: 39،500 جنيه.
  • حديد عطية: 39،200 جنيه.
  • حديد مصر ستيل: 39،000 جنيه.
  • حديد العشري: 39،000 جنيه.
  • سعر الحديد المعادى: 38،500 جنيه.
  • حديد الكومى: 38،000 جنيه.
  • حديد الجيوشي: 38،200 جنيه.
  • حديد سرحان: 38،000 جنيه.
  • حديد بيانكو: 38،000 جنيه.

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سعر الأسمنت اليوم 

أسمنت العامرية عادة 2،430 جنيه.

أسمنت البرج 2،410 جنيه.

أسمنت السويدي 2،450 جنيه.

العسكري بني سويف 2،070 جنيه.

أسمنت المسلح 2،320 جنيه.

جنوب الوادي 2،080 جنيه.

أسمنت المخصوص 2،290 جنيه.

أسمنت السويس 2،300 جنيه.

أسمنت العسكري 2،100 جنيه.

أسمنت النصر 2،200 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5  نحو 2،060 جنيه.

أسمنت حلوان 2،300 جنيه.

أسمنت التعمير 2،200 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،250 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،250 جنيه.

أسمنت المصريين 2،210 جنيه.

أسمنت قنا 2،250 جنيه.

أسمنت النهضة 2،220 جنيه.

أسمنت الماكس 2،200 جنيه.

أسمنت أسوان 2،180 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،170 جنيه.

أسمنت المنيا 2،120 جنيه.

أسمنت المهندس 2،250 جنيه.

أسمنت تايتان 2،080 جنيه.

أسمنت المصري 2،080 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

أسمنت المعلم 2،060 جنيه.

أسمنت السهم 2،060 جنيه.

أسمنت الفهد 2،050 جنيه.

أسمنت وادي النيل 2،080 جنيه.

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