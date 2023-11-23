900 جنيه للطن.. انخفاض سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس في الأسواق

بعدد ارتفاعات متتالية، بدأ سعر الأرز في الانخفاض، ويحرص عدد كبير من المواطنين من على معرفة أسعار الأرز اليوم الخميس لجميع الأنواع في السوق المحلي، حيث انخفض سعر طن الأرز انخفاضا كبير اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في السوق المحلي لجميع الأنواعق، فقد انخفضت أسعار الأرز الشعير بمقدار 200 جنيه للطن، وهبطت أسعار الأبيض بمقدار ما بين 400 إلى 900 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس

أسعار الأرز اليوم جميع الأنواع في السوق المحلي

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الأرز اليوم الخميس جميع الأنواع في السوق المحلي.

سعر الأرز اليوم الخميس للجملة

فقد سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، انخفاضًا مقداره 200 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 18،500 جنيه وهبطت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 200 جنيه لسعر الطن، حيث سجل 17،900 جنيه وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، تراجعًا بنحو 900 جنيه، ليسجل سعر الطن 28،000 جنيه، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» انخفاضًا بنحو 400 جنيه، ليبلغ سعر الطن 26،800 جنيه.

سعر الأرز اليوم للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 25 جنيهًا للمستهلك.

وتطرح وزارة التموين سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق كما تطرح عدد من الانواع الارز البلدي بسعر 20جنية داخل مباردة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.