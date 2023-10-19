الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

الأرز
الأرز

مع بداية الصباح يحرص عشاق الأرز على معرفة أسعار الأرز اليوم جميع الأنواع في السوق المحلي، حيث شهد سعر طن الأرز اليوم الخميس 19 أكتوبر، تباين في جميع الأنواع بالأسواق ما بين ارتفاع واستقرار لعدد من الأنواع، ويكون بالتزامن مع بدء موسم حصاد الأرز في كافة المحافظات.

أسعار الأرز اليوم جميع الأنواع في السوق المحلي

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير  سعر الأرز اليوم الخميس جميع الأنواع في السوق المحلي.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس للجملة

فقد صعدت أسعار الأرز للجملة للشعير  بعد هبوط في  أسعار الأرز الشعير، وذلك بمقدار ما بين 200  جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الأرز الأبيض اليوم.

وسجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» وجود ارتفاعا بنحو مبلغ 200 جنية  بعد انخفاض الأسبوع الماضي، في الأسواق المحلية، لكي يبلغ سعر الطن 14.200 جنيه وارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، 200 جنية  ليسجل 13.400 جنيه وشهدت أسعار الأرز اليوم “الأبيض البلدي” «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءا، ليسجل سعر الطن 22،100 جنيه، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارا، ليبلغ سعر الطن 20.000 جنيه.

سعر الأرز اليوم للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 22  جنيهًا للمستهلك.

وتطرح وزارة التموين سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات

خفضت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وسيأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين في مصر والتجارة الداخلية قرارًا بشأن التنظيم لتداول الأرز، وذلك عقب موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية اسم وعنوان جهة التعبئة، وكذلك الوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

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