كم سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 5- 11- 2023 بالأسواق

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في الأسواق المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا، وذلك عقب خسارة الطن نحو 500 جنيه في مطلع الأسبوع الجاري نتيجة استيراد كميات كبيرة من الخارج وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين من كافة المحافظات.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 5- 11-2023

يعرض الدستور من خلال التقرير سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 5 -11 -2023 والذي سجل نحو 16 ألف جنيه في الأسواق المحلية مؤخرا والذي شهد انخفاضات كبيرة نتيجة استيراد كميات كبيرة من الخارج وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حيث سجلت الأسعار التالية:-

وصل سعر الأرز السائب إلى 27 جنيه في الأسواق المحلية للكيلو.

وصل سعر الأرز المعبأ إلى 35 جنيه في الأسواق المحلية للكيلو.

وصل سعر الأرز الشعير إلى 14 ألف جنيه في الأسواق المحلية للطن.

وصل سعر الأرز الأبيض إلى 20 ألف جنيه في الأسواق المحلية للطن.

أسباب تراجع الأرز الشعير في الأسواق المصرية

ترجع أسباب تراجع الأرز الشعير في الأسواق المصرية إلى زياد كمية المعروض للمواطنين والذي أسهم في هدوء السوق وعودته إلى مستواه الطبيعي استعداد للهبوط لأدنى مستوى وذلك نتيجة استيراد كميات كبيرة من الخارج وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف محافظات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الأرز التمويني تراجعت من 24 جنيه إلى 20 جنيه خلال المجمعات الاستهلاكية وذلك عقب استيراد ما يقرب من 3.6 مليون طن بالإضافة غلى الانتاج السنوي والذي يصل إلى 3.2 مليون طن.

المساحات المرزعة أرز في مصر

أكدت الحكومة المصرية أن المساحة المرزعة بمحصول الأرز في مصر بلغت نحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية في 9 محافظات خلال موسم الصيف إضاف إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه و150 ألف على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا وبلغ إجمالي إنتاج مصر نحو 3.6 مليون طن العام الماضي وبلغ الاستهلاك نحو 3.2 مليون طن.

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