الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

الأرز الشعير
الأرز الشعير

تهتم شريحة  كبيرة من المواطنين بالبحث عن أسعار الأرز الشعير وذلك كونه سلعة أساسية واستراتيجية في جميع البيوت المصرية.

وشهدت أسعار الأرز الشعير تراجعا منذ قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار عدد من السلع ومن ضمنها الأرز، لذا يهتم المواطنون بمتابعة سعره يوميًا، وفي السطور التالية نستعرض  أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

حاتم عبد الغفار، العضو في الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، قال في تصريحات تلفزيونية بأن أسعار الأرز الشعير شهدت تراجعًا جديدًا في سعر طن عريض الحبة. وذلك بسبب حركة تداول الأرز الشعير في الأسواق العامة والمتاجر في الوجهين البحري والقبلي. 

سعر الأرز الشعير الآن 2023 والأسعار عبر بطاقات التموين

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

انخفاض كبير فى سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

 أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم 1-11-2023

وقد سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 15،700 جنيهًا، بتراجع 100 جنيه لكل طن، بينما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 14،950 جنيهًا. وأكد عبد الغفار أن هذا التراجع يصب لصالح المستهلكين في محافظات الجمهورية، حيث إن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان 82% من محصول الأرز الشعير، وذلك خلال موسم حصاد عام 2023.

 سعر الأرز في بطاقات التموين اليوم الأربعاء 1-11-2023

 

  • فيما أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر الأرز على بطاقات التموين اليوم وصل إلى 12.6 جنيه للكيلو الأبيض.

 أقرأ أيضًا: لجنة الأرز تنفى زيادة أسعاره: تراجع 600 جنيه فى الطن ولدينا زيادة بالإنتاج

 سعر الأرز الأبيض في  مصر اليوم 1-11-2023

سجل سعرالأرز السائب اليوم مابين 25 إلى 27 جنيه للكيلو.

وبلغت سعر الرز المعبأ حجم الكيلو جرام اليوم ما بين 30 إلى 35 جنيه.

بينما سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم بقيمة 20 الي 23 جنيه للكيلو.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 1 – 11-2023

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم لنوع رفيع الحبة عند 16000 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم لنوع عريض الحبة عند 16600 جنيه. 

سعر طن الأرز الأبيض المصري رفيع الحبة 

 وتسجل أسعار الرز الأبيض البلدي عريض الحبة انخفاضًا بنسبة 3% ووصل سعر الطن إلى 24800 جنيه، بينما انخفض سعر الرز المصري رفيع الحبة بنسبة 3% أيضًا ووصل إلى 24000 جنيه للطن.

txt

محافظ أسوان يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

الأرز الشعير أسعار الأرز الشعير سعر الارز الشعير سعر الأرز الأبيض الأرز الأبيض المصري رفيع الحبة سعر الرز المصري أسعار الرز الأبيض البلدي

مواد متعلقة

سعر الأرز الشعير الآن 2023 والأسعار عبر بطاقات التموين

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة