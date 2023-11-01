مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالبحث عن أسعار الأرز الشعير وذلك كونه سلعة أساسية واستراتيجية في جميع البيوت المصرية.

وشهدت أسعار الأرز الشعير تراجعا منذ قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار عدد من السلع ومن ضمنها الأرز، لذا يهتم المواطنون بمتابعة سعره يوميًا، وفي السطور التالية نستعرض أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

حاتم عبد الغفار، العضو في الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، قال في تصريحات تلفزيونية بأن أسعار الأرز الشعير شهدت تراجعًا جديدًا في سعر طن عريض الحبة. وذلك بسبب حركة تداول الأرز الشعير في الأسواق العامة والمتاجر في الوجهين البحري والقبلي.

أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم 1-11-2023

وقد سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 15،700 جنيهًا، بتراجع 100 جنيه لكل طن، بينما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 14،950 جنيهًا. وأكد عبد الغفار أن هذا التراجع يصب لصالح المستهلكين في محافظات الجمهورية، حيث إن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان 82% من محصول الأرز الشعير، وذلك خلال موسم حصاد عام 2023.

سعر الأرز في بطاقات التموين اليوم الأربعاء 1-11-2023

فيما أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر الأرز على بطاقات التموين اليوم وصل إلى 12.6 جنيه للكيلو الأبيض.

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سعر الأرز الأبيض في مصر اليوم 1-11-2023

سجل سعرالأرز السائب اليوم مابين 25 إلى 27 جنيه للكيلو.

وبلغت سعر الرز المعبأ حجم الكيلو جرام اليوم ما بين 30 إلى 35 جنيه.

بينما سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ اليوم بقيمة 20 الي 23 جنيه للكيلو.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 1 – 11-2023

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم لنوع رفيع الحبة عند 16000 جنيه، بينما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم لنوع عريض الحبة عند 16600 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض المصري رفيع الحبة

وتسجل أسعار الرز الأبيض البلدي عريض الحبة انخفاضًا بنسبة 3% ووصل سعر الطن إلى 24800 جنيه، بينما انخفض سعر الرز المصري رفيع الحبة بنسبة 3% أيضًا ووصل إلى 24000 جنيه للطن.