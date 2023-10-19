اجنة الأرز تنفي زيادة أسعاره: تراجع 600 جنيه في الطن ولدينا زيادة بالإنتاج

قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إن ما تردد حول ارتفاع في أسعار الأرز الشعير شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن أصحاب المضارب عقدوا اتفاقا مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي لشراء الأرز الشعير، بهدف تهدئة أوضاع السوق واستقرار أسعار الأرز الأبيض.

وأضاف النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الأرز اليوم مستقرة عند أخر نزول لها في الأسعار، حيث سجل رفيع الحبة اليوم في الأسواق 13600 جنيه للطن، مقارنة بأسعار بداية الأسبوع والتي سجلت 14300 جنيه للطن، بينما سجل عريض الحبة 15000 جنيه للطن، مقابل سعر بداية الأسبوع 15600 جنيه للطن.

وأكد أن زراعة الأرز من الزراعات المهمة في مصر، وتخصص لها مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق الدلتا والصعيد، حيث تتوفر مياه الري بوفرة من نهر النيل والتربة الخصبة المناسبة، مشيرًا إلى أن تعتبر مصر واحدة من أكبر المنتجين للأرز عالميًا، حيث يشكل الأرز جزءًا هامًا من النظام الغذائي المصري ويتم استهلاكه على نطاق واسع.

مصر أحد أكبر المستهلكين للأرز في العالم

وأوضح رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تُعتبر أحد أكبر المستهلكين للأرز في العالم، ويعتبر جزء أساسي من نظام الغذاء المصري ويُستهلك على نطاق واسع، وتقدر الأرقام الرسمية حجم استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.5 مليون طن سنويًا، ويتم تلبية جزء من هذا الاستهلاك من الإنتاج المحلي، في حين يتم استيراد كميات أخرى لتلبية الطلب المتزايد على مدار العام.