سعر الأرز الشعير الآن 2023 والأسعار عبر بطاقات التموين

زاد البحث عن سعر الأرز الشعير الآن 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ قرار الدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد على شراء كميات كبيرة منه من الخارج وطرحها في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين والذي عمل على استقرار الأسعار في المنافذ.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

تعمل وزارة التموين والتجارة الخارجية على ضرب احتكار السلع الغذائية الرئيسية في مقتل على رأسها الأرز حيث تم التعاقد على شراء كميات تكفي الأسواق المصرية لعدة شهور و طرحها في منافذ البيع بأسعار مخفضة للمواطنين حيث يتراوح سعر الأرز الشعير الآن 2023 من 25 - 27 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر طن أزر الشعير الرفيع إلى 15100 جنيه.

وصل سعر طن أزر الشعير العريض إلى 16000 جنيه.

وصل سعر كيلو أزر المصري إلى 29 جنيه.

وصل سعر طن أرز بسمتي ذهبي إلى 70 جنيه.

وصل سعر طن أرز بسمتي هندي إلى 76 جنيه.

سعر الأرز التمويني 2023

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية أرز تمويني عبر بطاقات التموين التي يتم من خلالها دعم السلع الغذائية بسعر 12.5 جنيه للكيلو وذلك في إطار السيطرة على أسعار السلع الغذائية عقب تحسين القدرة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن في 2023 لتقليلا للهادر من الأقماح الذي كان يصل إلى 10%.

ويتم تخفيض أسعار الأرز المعبأ اليوم من بين 30 - 35 جنيه للكيلو وفقا للشركة المنتجة فيما وصل طن الأزر الشعير إلى 13 - 14 ألف جنيه وتم تخفيض سعر الأرز الأبيض المعبأة ما بين 20 - 30 جنيه للكيلو بدلا من 30 - 35 جنيه للكيلو.

أسعار الأرز في الأسواق المصرية

بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% نحو 24500 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز المصري رفيع الحبة كسر 3% نحو 22500 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلكين نحو 23 جنيه وتختلف من منطقة إلى أخرى.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ضمن المقررات التموينية نحو 12.6 جنيه.

اقرأ أيضا

سعر جرام الذهب في الصاغة بدون مصنعية