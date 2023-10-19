الزراعة: "الأرز السوبر" يرفع الإنتاجية إلى أكثر من 5 أطنان للفدان

قال د.حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية الأرز خلال موسم الحصاد الحالي مرتفعة ومبشّرة، حيث سجلت بعض الأصناف زيادة في الإنتاجية الفدّانية التي وصلت لـ5 أطنان، وتمت زراعة الصنف سخا سوبر 300 بمساحات تقارب 40% من المساحة المزروعة في مصر وحقق المحصول إنتاجية تراوحت بين 4.5 و5 أطنان للفدان، كما حقق سخا 301 إنتاجية وصلت إلى 5 أطنان للفدان، وجاء صنف سخا 303 في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج، بمعدل 4.5 و5 أطنان للفدان.

مساحات الأرز:

أضاف موافي، لـ"الدستور"، أن الصنف سخا سوبر 300 الذي يشكل 40% من مساحة الأرز المزروعة في مصر وتنتشر زراعته في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة ودمياط، إضافة إلى مساحات في بورسعيد والاسماعيلية ومساحات محدودة في الاسكندرية ويتميز هذا الصنف بالجودة العالية وتشافي تبيض تصل إلى 68%، كما يتميز بكونه موفر في استهلاك المياه وعالي الإنتاجية ويستخدم في إنتاج السيلاج.

صنف سخا سوبر:

وتابع موافي أن هذا الصنف يتميز بلونه الأخضر عند الحصاد ونسبة البروتين فية مرتفعة، كما يتحمل الظروف غير الموتية والزراعة في نهاية الترع ويروح في فترات متباعدة من 8 إلى 10أيام، كما أنه يمكن للمزارعين زراعة الصنف سخا سوبر 300 متأخرًا بعد حصاد محاصيل الذرة والكنتالوب وقرع اللب، وبالتالي يحقق المزارع استفادة مادية بزراعة ما يميز محصولين صيفيين في العام الواحد مما يزيد من هامش الربح المتحقق.

وأكد أن أهم ما يميز الأصناف الجديدة من الأرز ومنه الأصناف سخا 302 وسخا 303 قلة فترة مكوثها في التربة، حيث تمكث في التربة 115 يومًا، وتصل إنتاجيتها لـ5 أطنان للفدان، وتستهلك كميات أقل من مياه الري التي لا تتجاوز 4 آلاف متر مكعب للفدان، وهذه الأصناف تم التعاقد مع المزارعين للحصول على تقاوي لها وتمت زراعة الصنفين في محطة البحوث الزراعية في سخا، وتم إنتاج تقاوي ستكون بكورتها العام الحالي، وسيتم توزيعها على الشركات كتقاوي أساس لإنتاج التقاوي المعتمدة للمزارعين.

أشار موافي إلى أن العام الحالي سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، نظرًا للزيادة الملحوظة في معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أنه تم إنتاج أصناف أرز بسمتي، حيث تم تسجيل الصنف جيزة بسمتي 201 وهجين بسمتي 11 ويتميز الصنفان بالإنتاجية العالية وينتج الصنف جيزة بسمتي 201 ما يزيد علي 4 أطنان للفدان، مقارنة بالأصناف الهندية والباكستانية التي لا يزيد إنتاجها علي 2 طن في الفدان، كما أن الصنف هجين بسمتي 11 ينتج ما يزيد على 5.5 طن للفدان، وبالتالي حال زراعة مساحة مناسبة من الأرز البسمتي المصري يمكن الاستغناء عن استيراده من الخارج، والذي يحتاج 200 مليون دولار للشراء.