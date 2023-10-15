استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ6 أشهر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المستمر على وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وشدد المصيلحي أثناء الاجتماع على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد على ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة) كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان اسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وشدد القرار كذلك علي قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما سيتم خلال الفترة القادمة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين

اجتماع وزير التموين