الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: استمرار مخزون السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

وزير التموين
وزير التموين

ثمَّن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود التي تمت لإنجاح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم عرضها تؤكد الإنجاز الكبير في المجالات كافة.

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كما أن حرص الرئيس السيسي، على التعقيب خلال استعراض الإنجازات يؤكد مدى اهتمامه بمتابعة كل المشروعات المتعلقة بحياة المواطن، ومتابعته باستمرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وسبق ووجَّه بضرورة استمرار وجود مخزون من مختلف السلع الأساسية تكفي 6 أشهر.

كشف حساب عن إنجازات الدولة 

وأضاف المصيلحي، أن مؤتمر"حكاية وطن" تميز بالشفافية والمصارحة مع المواطن، فهو كشف حساب عن كل ما أنجزته الدولة في عهد الرئيس السيسي، وحتى يكون لدى المواطن الوعي الكامل بما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات في مختلف قطاعات الدولة المختلفة.

ونوه بما قدَّمه المؤتمر من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة شهدتها مصر في وقتٍ قياسي، مؤكدًا أن مؤتمر "حكاية وطن" عكس حرص الدولة على تفعيل المشاركة المجتمعية والمصارحة والشفافية وتعزيز الحوار الوطني، بالإضافة إلى استعراض جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر حملت العديد من الرسائل المهمة ورؤية الدولة في الفترة المقبلة.

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الأمن الغذائي

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة الدول سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الأقل نموًا، ويمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي لكل البلاد. 

وتابع: "قبل جائحة كورونا طالبني الرئيس السيسي، بأن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وكانت هناك رؤية حقيقية من الرئيس لاحتمالات أكثر تعقيدًا، ولولا الاحتياطي الاستراتيجي 6 شهور كنا تعرضنا لهزات غير مسبوقة، وكلَّفنا أنفسنا أضعاف أضعاف الميزانيات الموضوعة، واعتمدنا الاستراتيجية الأساسية للتجارة الداخلية شملت المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وشبكات التوزيع".

وزير التموين الدكتور علي مصيلحي مؤتمر حكاية وطن الاحتياطي الاستراتيجي السلع الأساسية

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