الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: صرف السلع مستمر طوال أيام الشهر بشكل طبيعى

سلع غذائية
سلع غذائية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات صرف السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر 2023 مستمرة طوال أيام الشهر بشكل طبيعي دون توقف.

ونفت الوزارة، في بيانها اليوم، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف الصرف منتصف الشهر الجاري، نتيجة تحديث النظام على ماكينات صرف السلع. وأوضحت الوزارة أن صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز يتم من اليوم الأول إلى اليوم الأخير في كل شهر، بالإضافة إلى توافر جميع السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية، وتصل إلى 31 سلعة تتضمن بقوليات وغذائية واستهلاكية.

‏وزير التموين: رغم كل الأزمات لم يحدث عجز فى توفير السلع الغذائية

 

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوافرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500 مخزن قامت بتسليم كل المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقًا لربط كل تاجر.

السلع التموينية

من جهته، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، إن أسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغيير، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على إثارة البلبلة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع نسب صرف السلع التموينية، في اليوم الأول من شهر أكتوبر الجاري لـ30٪، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية بدأت صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن.

علي المصيلحي وزارة التموين أحمد كمال التموين والتجارة الداخلية الشائعات

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