الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

‏وزير التموين: رغم كل الأزمات لم يحدث عجز فى توفير السلع الغذائية

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي مصيلحي

قال الدكتور على المصيلحي، ‏إنه رغم كل الأزمات لم يحدث عجز في توفير السلع الغذائية.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه خلال انتشار جائحة كورونا كان هناك إيقاف تام لبعض العمليات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العالم أجمع توقف طيرانه لمدة أسابيع كاملة.

وتابع الدكتور علي المصيلحي، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على احتياجات معظم دول العالم من الغذاء.

وأوضح أنه لولا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتعرضنا لهزات غير مسبوقة، مضيفا: "وضعنا استراتيجية لتطوير الصوامع كمشروع قومي خاص بالأمن الغذائي".

وأكد وزير التموين الأمن الغذائي أصبح من أهم الأمور على أجندة كافة الدول سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الدول الأقل نموًا، لانه أصبح جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد.

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